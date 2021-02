Stiri pe aceeasi tema

- ​Declarația Unica pe anul 2021, în format editabil (așa-numitul formular PDF inteligent) poate fi descarcata pentru completare și depunere online la ANAF. Persoanele fizice autorizate (PFA) și persoanele fizice care obțin venituri din chirii, drepturi de autor, activitați independente, precum…

- Ministrul Educației a semnat ordinul nr 3.090 din 8 ianuarie 2020, care pe baza OUG 2 și a recomandarii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, act normativ prin care cursurile incep 100% online pe data de 8 ianuarie. Ordinul a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial. Ministrul…

- Pana la mijlocul acestei luni, cei peste 300.000 de cadre didactice si tot personalul din invatamant trebuie sa anunte inspectoratele scolare daca vor sau nu sa se vaccineze impotriva virusului nou.

- ​Independent de evenimentele de anul acesta au fost doua anunțuri importante care vor defini shoppingul și în urmatorii ani: WhatsApp și Instagram au fost actualizate cu uneltele necesare atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori pentru a înlesni achizițiile direct din…

- Platforma de anunțuri online OLX recomanda pastrarea vigilenței în fața diverselor atacuri care imita contul platformei, pentru a ademeni utilizatorii și a îi convinge sa își lase datele personale și bancare. Fenomenul se numește “phishing” și constituie cea mai frecventa…

- Comparativ cu 2019, cu toate acestea, 40% din retailerii omnichannel au raspuns ca veniturile lor sunt mai mici în 2020, în ciuda creșterilor la nivelul veniturilor din online, arata sondajul unui motor de cautare online de moda. Ce masuri au luat agazinele pentru un al doilea lockdown.Citeste…

- Dupa program de miscare si relaxare pentru companii, unic in Romania, Stefan Cojocnean s-a gandit sa vina si in ajutorul copiilor care fac scoala online. Programul este gratuit, cel putin deocamdata.

- Conducerea institutiei a luat aceasta decizie dupa o analiza a situatiei raspandirii coronavirusului. Caminele si Cantina nr. 2, care functioneaza in Campusul “Al. I Cuza” in regim de take away, vor ramane deschise.