Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis mixt ultima sedinta a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor aproape s-a dublat la 36,54 milioane de lei (7,64 milioane de euro), de la 18,77 milioane de lei (3,93 milioane de euro), in ziua precedenta, potrivit Agerpres.Pe Piata Reglementata, actiunile Romgaz…

- VISURI LA CHEIE 6 NOIEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PROTV. Autocarul Visuri la cheie se oprește la București miercuri, 6 noiembrie 2019. Dragoș Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu și Valentin Ionașcu vor face cunoștința cu familia Baicu și ne vor prezenta povestea impresionanta a lui Alexandru,…

- Biciclistii din Bucuresti participa, duminica, in Piata Universitatii, la protestul „Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Manifestantii vor sa sa atraga atentia soferilor si autoritatilor despre existenta lor in trafic. Protestul are loc in Piata Universitatii. Participantii și-au așezat bicicletele…

- Dupa o lupta dusa inclusiv in instanta in ultimele saptamani, Viorica Dancila si-a recuperat identitatea online. Candidata PSD la Presedintia Romania a intrat in posesia domeniilor web dancila.ro si vioricadancila.ro, au confirmat pentru STIRIPESURSE.RO avocatii premierului interimar.La inceputul…

- ​Hackathonul internațional NASA Space Apps Challenge 2019 revine pentru a patra oara în România. Hackathonul de 48 de ore se va desfașura simultan, în perioada 19-20 octombrie 2019, în București, Cluj Napoca și Craiova, alaturi de peste 200 orașe din întreaga lume. Principalul…

- ​Liceenii români au ocazia sa ajunga în Statele Unite, inclusiv în statul California, destinația cea mai atractiva pentru startup-urile de tehnologie din lume, prin intermediul programului FLEX 2020-2021, pentru care se fac înscrieri online pâna pe 17 octombrie 2019, informeaza…

- ​Banca Transilvania extinde serviciile online pentru antreprenori prin lansarea opțiunii "deschidere si administrare 100% online a contului cont de capital social". Prin aceasta facilitate, BT vrea sa sustina antreprenorii care doresc sa înceapa un business de tip SRL sau SRL-D pentru…