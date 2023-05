Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei anunta, vineri, ca a fost actualizat calendarul inscrierii in clasa pregatitoare, ordinul cu noile date fiind trimis spre publicare in Monitorul Oficial.”A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului inscrierii in…

- Inscrierile copiilor in clasa preagtitoare vor incepe in curand, astfel ca Ministerul Educației a facut un anunț important, pe care toți parinții trebuie sa il afle. Iata de ce documente este nevoie și din ce data se pot depune dosarele.