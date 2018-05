Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a santierelor din Romania se ridica la aproape 90 miliarde de lei, cu o suprafata de 41 milioane metri patrati, cele mai active zone fiind Bucuresti (726 proiecte), Cluj (518 proiecte) si Ilfov (440 proiecte), arata o analiza Victa, platforma de asistenta virtuala de ofertare la…

- Proiecte de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 12 aprilie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind detasarea personalului prevazut la alin. (1) si (2) ale art. 24¹ din Ordonanta Guvernului nt.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea…

- Patru proiecte imobiliare sunt în plina desfasurare în zona Pietei Unirii din Bucuresti si vor fi livrate pâna peste cel mult doi ani. Valoarea cumulata a acestor proiecte este de peste 60 de milioane de euro, potrivit ZF.

- Marti, 3 aprilie, ora 18.00, la Libraria Carturesti Verona – Ceainarie (Str. Pictor Arthur Verona 13-15), va avea loc lansarea celui mai recent roman semnat de Catalin Pavel, Chihlimbar, aparut in colectia „Ego. Proza” a Editurii Polirom, si in editie digitala.

- Consilierii generali ai Capitalei se vor intruni in sedinta miercuri, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurand acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei filosofului Mihai Sora si maratonistului Tiberiu Useriu, dar si aprobarea bugetelor pentru cele 22 de companii municipale, in valoare…

- Aproape 153.000 de cereri s-au depus in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Iasi si Suceava, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. A doua etapa este programata in perioada 12 - 18 aprilie, rezultatele urmand a fi afisate…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018. Din totalul cererilor, 129.689 (84,8%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani impliniti pana la data de 31 august 2018 inclusiv, iar 23.264 de cereri (15,2%) - copii cu varsta de 6 ani impliniti incepand cu data de 1 septembrie 2018. Lista copiilor inmatriculati,…

- Programul de accelerare pentru afaceri Techcelerator a fost lansat oficial la Bucuresti si Cluj si ofera finantari de pana la 100.000 euro pentru proiecte IT. Iata ce spun initiatorii acestui program despre asteptarile pe care le au de la cei care se inscriu la acest program si ce greseli ar trebui…