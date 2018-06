Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea pentru clasele de invatamant profesional din anul scolar 2018 - 2019 incepe, vineri, fiind puse la dispozitia elevilor peste 38.000 de locuri. In 19 iunie vor fi publicate listele cu elevii inscrisi, iar in zilele de 21 si 22 iunie vor fi sustinute probele eliminatorii la calificarile…

- Inspectorii școlari din Gorj dar și mai mulți oameni de afaceri din județ vor organiza o caravana și se vor deplasa in toate localitațile din județ pentru a promova invațamantul profesional și dual in randul tinerilor. Elevii de clasa a VIII_a care vor opta pentru acest tip de invațamant vor primi burse,…

- EVALUARE NATIONALA 2018. Elevii din clasa a VIII-a intra luni, 11 iunie, in focurile examenului de Capacitate. Prima proba este la limba romana, urmand ca miercuri sa se dea matematica, iar joi limba si literatura materna. Examenul este programat sa inceapa la ora 09.00 si dureaza…

- Maine, 11 mai, este ultima zi a targului de oferte educationale deschis la Muzeul de Istorie din Targoviste. Elevii, dar Post-ul Vineri, ultima zi a Targului de Oferte Educationale! Elevii au la dispozitie aproximativ 2000 de locuri in invatamantul liceal apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a organizat, intre 12 si 18 aprilie, cea de a doua etapa de depunere a cererilor pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Rezultatele finale au fost deja afisate in unitatile de invatamant. Inscrierile in invatamantul primar in anul…

- in anul școlar/universitar 2018-2019 Guvernul a aprobat in ședința de marți, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru invațamantul preuniversitar și superior de stat, in anul școlar/universitar 2018 - 2019. Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anunțat, aprobarea cifrelor de scolarizare pentru anul 2018 – 2019, in linii mari, acestea inscriindu-se la nivelul celor din anii anteriori. Vor fi peste 2,7 milioane de locuri in invatamantul preuniversitar de stat, peste 63.000 de locuri la studiile…

