Înscrierea meşteşugului mărgelelor din sticlă de Veneţia în patrimoniul UNESCO, speranţa redresării unui sector în criză Parasita de turisti inca de la inceputul pandemiei, Venetia spera ca inscrierea artei confectionarii margelelor din sticla, alaturi de mestesugul sticlarilor francezi in patrimoniul cultural imaterial UNESCO va ajuta la redresarea acestui sector de activitate aflat in criza, informeaza AFP. In urma acceptarii dosarului de candidatura, initiat de Italia in colaborare cu Franta, a fost de asemenea distinsa Asociatia margelarilor de arta din Franta. Delicatele margele cu o istorie de cateva secole sunt o specialitate a insulei Murano, situata in laguna venetiana. ''Aceasta prestigioasa recunoastere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

