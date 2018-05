Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale a stabilit calendarul reinscrierilor și al inscrierilor copiilor in gradinițe, respectiv 7 și 21 mai. Totodata, MEN atenționeaza unitațile private de invațamant ca trebuie sa afișeze la loc vizibil autorizația de functionare sau acreditare eliberate de Agenția pentru Asigurarea…

- Reinscrierea copiilor care merg la gradinita in acest an si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018 - 2019 va incepe in data de 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, informeaza Ministerul Educatiei Nationale intr-un comunicat citat de Agerpres. Potrivit…

- Reinscrierea copiilor care merg la gradinita in acest an si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018 - 2019 va incepe in data de 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, informeaza Ministerul Educatiei Nationale.

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 depuse in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat (8 - 26 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, 152.953…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu ar putea deveni obligatorii. Proiectul urmeaza sa fie supus votului in Camera Deputatilor.

- CHIȘINAU, 7 mart — Sputnik. Scandalul rasunator, care s-a iscat în legatura cu situația complicata de la gradinița nr. 68, a fost comentat de catre directoarea acestei instituții, Elena Cotova. „În primul rând, vreau sa comunic ca dadaca de la gradinița noastra…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman aduce in atentia ministrului Educatiei, Valentin Popa, memoriul Comitetului de parinți ai copiilor din Gradinița cu program normal Hadarau și Școala Primara cu clasele I-IV Hadarau, din comuna Lupsa, pe care l-a primit la biroul sau parlamentar. Potrivit deputatului,…

- Parintii care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii pot inscrie in anul scolar 2018-2019, incepand din data de 5 martie, depunand cererile de inscriere fie la scolile alese, fie online, se arata in metodologia publicata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN).