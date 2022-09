Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Tenița, fostul candidat al echipei „Curaj” pentru președinția USR, și-a anunțat demisia din partid. Parlamentarul a precizat ca va trece la noua formațiune inființata de Dacian Cioloș, REPER.

- Fiecare persoana iși dorește sa aiba parte de implinire pe plan profesional, sa ocupe o funcție importanta sau sa dețina o firma care sa inregistreze profituri considerabile și sa se bucure de respect in domeniul specific de activitate. Exista oameni care iși indeplinesc aceste obiective, fara insa…

- Ai auzit vreodata de expresia: managementul relațiilor cu clienții? Acesta nu este nici pe departe un concept nou așa cum ți s-ar parea probabil la prima vedere, ci exista de ceva vreme pe piața și se vorbește din ce in ce mai mult despre el, mai ales in ultima perioada, așa cum era și de... View Article

- Mari suprafete de teren la sud de Roma au fost zone mlastinoase timp de mii de ani, pana cand, in anii 1930, un program de drenaj de proportii a transformat mlastinile infestate de malarie in terenuri agricole de prima mana, conform Reuters. Dupa 90 de ani, in locurile unde candva apa se regasea din…

- Alexandru Chipciu, 33 de ani, proaspat transferat la „U” Cluj, a marturisit ca nu va celebra un eventual gol duminica seara, in FCSB - „U”, și a facut o comparație intre cum a fost primit la U Cluj și, inainte, la rivala locala a ”șepcilor roșii”, CFR - Alex, cum ii simți pe noii coechipieri inaintea…

- Persoanele fizice se pot inscrie incepand de vineri, ora 10:00, in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice, pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si frigiderele/congelatoarele, informeaza miercuri Administratia…

- David Popovici a caștigat aurul la Campionatul Mondial de inot de la Budapesta, iar la final a avut o declarație care a mers la inima celor din țara, pentru ca sunt rare astfel de performanțe.”Oamenii de acasa au crezut in mine! Medalia este pentru ei!”, a spus sportivul de 17 ani.”Sunt absolut obosit!…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Tanczos Barna, a susținut, la sfarșitul saptamanii trecute, o conferința de presa, in cadrul careia a fost anunțata lansarea in consultare publica a ghidului de finanțare pentru Programul Prima Conectare, aferent Componentei 1 din PNRR – Managementul apei. Programul…