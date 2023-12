Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50% dintre romani cred ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, procentul fiind mai mare decat in urma cu 10 ani, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.De asemenea, peste 46% dintre romani cred ca inainte de 1989 se traia mai bine comparativ cu situatia…

- Aproape 50% dintre romani cred ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, procentul fiind mai mare decat in urma cu 10 ani, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro . De asemenea, peste 46% dintre romani cred ca inainte de 1989 se traia mai bine comparativ cu situatia…

- Aproape 50% dintre romani cred ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, procentul fiind mai mare decat in urma cu 10 ani, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. De asemenea, peste 46% dintre romani cred ca inainte de 1989 se traia mai bine comparativ cu situatia…

- Aproape 50% dintre romani cred ca regimul comunist a fost un lucru bun pentru Romania, procentajul fiind in creștere fața de acum 10 ani, arata datele unui sondaj INSCOP realizat la comanda News.ro. De asemenea, peste 46% dintre romani cred ca inainte de 1989 se traia mai bine decat acum. Directorul…

- PSD ar obtine 30,2% din voturi, PNL – 20,1%, AUR – 19,5%, iar partidul Dianei Sosoaca, S.O.S., ar trece de pragul de 5% necesar intrarii in Parlament, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, releva datele celui mai recent sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro . Doua treimi dintre cei…

- Marcel Ciolacu a deschis conferința naționala „Comunismul Romanesc”, printr-un mesaj care a pus accent pe educarea tinerelor generații despre ceea ce a insemnat regimul comunist, in vederea dezvoltarii conștiinței democratice.

- Studiu EY In contextul apariției soluțiilor de externalizare a serviciilor de administrare personal (HR), dar și de calculul al salariilor angajaților, o concluzie ar fi ca o mare parte din firmele romanești prefera, in continuare, sa deruleze intern ambele servicii. Raportul intre companiile care lucreaza…

- La 27 octombrie 1934 s-a nascut actrița Sanda Toma, iar in anul 2013 a murit cantarețul american Lou Reed. In aceeași zi, dar in anul 2015, a murit Mitzura Arghezi, fiica scriitorului Tudor Arghezi.