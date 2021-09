Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua treimi dintre romani sustin ca situatia generala a tarii este mai rea comparativ cu cea din urma cu 30 de ani, potrivit rezultatelor unui sondaj INSCOP, informeaza Agerpres . 63% dintre romani cred ca situatia generala din Romania este mai rea comparativ cu cea din urma cu 30 de ani, 23,4%…

- Situația din Afganistan, discutata in CSAT Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Sedinta va avea loc saptamâna viitoare, miercuri, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni. …

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat declarația premierului Florin Cițu privind creșterea economica din trimestrul II. El a vorbit despre creșterile de prețuri și l-a intrebat pe premier daca majorarile ii suna bine. Mesajul a fost postat de liderul PSD pe Facebook. „Romania LOR: lapte și miere.…

- Stadiul fizic al lucrarilor la podul suspendat peste Dunare de la Braila, care includ podul si drumurile de legatura, se apropie de 50-, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, care prezinta noi imagini cu lucrarile la blocurile de ancoraj, turnuri si drumurile de legatura. Calalin Drula…

- Cațiva clienti ai unor banci romanești au fost vizati de „mostre” de atacuri de tip phishing. Hackerii au utilizat identitatea vizuala a acestor institutii, a atras atentia luni Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o postare pe Facebook. „Prietenii de…

- „In mod normal, in primele 6-12 luni dupa preluarea guvernarii, partidele aflate la putere ar fi trebuit sa aiba scoruri semnificativ mai mari decat cele obtinute in alegeri. Situatia este insa diferita, partidele aflate la putere avand o intentie de vot similara sau chiar sub votul de la alegerile…

- Medicul Razvan Constantinescu a fost suspendat din funcția de profesor la Universitatea de Medicina și Farmacie.Razvan Constantinescu este primul doctor din Romania cercetat disciplinar de Colegiul Medicilor dupa ce a negat pandemia de COVID-19 și instiga pacienții la nerespectarea regulilor sanitare. Acesta…