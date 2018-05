Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a "condamnat ferm", miercuri, uciderea cu focuri de arma, la Kiev, a jurnalistului rus Arkadi Babcenko, critic la adresa puterii ruse, si a cerut "o ancheta adevarata" din partea autoritatilor ucrainene, estimand ca Ucraina a devenit "un loc foarte periculos" pentru jurnalisti, informeaza…

- Kremlinul a "condamnat ferm", miercuri, uciderea cu focuri de arma, la Kiev, a jurnalistului rus Arkadi Babcenko, critic la adresa puterii ruse, si a cerut "o ancheta adevarata" din partea autoritatilor ucrainene, estimand ca Ucraina a devenit "un loc foarte periculos" pentru jurnalisti, informeaza…

- Autoritațile ucrainene au acuzat miercuri Moscova pentru uciderea ziaristului și scriitorului rus Arkady Babtchenko , un virulent critic al Kremlinului care a fost impușcat mortal la Kiev, unde traia in exil, scrie AFP.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters. Babcenko, un critic…

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, un critic al Kremlinului, a fost ucis, marti, in apartamentul sau din Kiev, au anuntat autoritatile din Ucraina, citate de independent.co.uk.Potrivit sursei citate, Arkadi Babcenko a fost impuscat de mai multe ori si a murit in ambulanta, in drum spre spital,…

- Consiliul de securitate si aparare din Ucraina a aprobat la inceputul lunii mai sanctiuni dupa modelul Statelor Unite, impuse unor magnati si aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin.Kievul a extins de asemenea sanctiunile impotriva a sute de companii si entitati din Rusia, ca raspuns…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- Rusia i-a întors astazi Ucrainei doi graniceri pe care i-a rapit serviciile speciale ruse anul trecut, transmite inforesist.org Transmiterea granicerilor a avut loc la punctul de trecere „Goptovka” din regiunea Harikov pe un sector neutru al frontierei ruso-ucrainene.…