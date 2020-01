Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai veche statueta de tip Venus descoperita in Romania a fost expusa recent la Muzeul Evoluției Omului și Tehnologie in Paleolitic din Targoviște. Sculptura a fost descoperita pe 21 iunie 2019, intr-o așezare paleolitica denumita „Piatra-Neamț 1”.

- Pentru arheologi, timpul lor se masoara in decenii, iar al fantomelor de piatra dupa care alearga, in milenii. Aceasta este povestea echipei profesorului Marin Carciumaru, care a descoperit anul acesta, langa Piatra Neamț, singura statuie intacta din paleolitic dezgropata in lume in ultimii 100 de ani.…

- Prima statueta de tip Venus din Romania este expusa de miercuri la Targoviste, aceasta fiind descoperita, prin sapaturi arheologice, de colectivul de cercetare al Muzeului Evolutiei Omului si Tehnologie in Paleolitic, din cadrul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste, institutie…

- Colectivul de cercetare al Muzeului Evolutiei Omului si Tehnologie in Paleolitic, din cadrul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste a anuntat marti 11 decembrie 2019 comunitatea stiintifica si opinia publica din Romania ca a descoperit, prin sapaturi arheologice, intr-o noua asezare…

- Cea mai veche sculptura din Romania a fost descoperita de arheologii targovișteni. Statueta (de 10 cm), ce a fost denumita "Venus de Piatra Neamț", are 17.000 de ani vechime și este una dintre cele mai importante descoperiri paleolitice din Europa, scrie RealitateadeDambovita.net.

- Prima statueta de tip Venus din Romania, veche de 17.000 de ani, va fi expusa, luna aceasta, in premiera, la Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei in Paleolitic din Targoviște. Statueta descoperita la Piatra Neamț, realizata din gresie, este bine conservata, susțin specialiștii, anunța MEDIAFAX.Citește…

