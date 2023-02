Stiri pe aceeasi tema

Insarcinatul cu afaceri al Uniunii Europene in Siria, Dan Stoenescu, a declarat duminica dimineata ca nu este corect ca blocul comunitar sa fie acuzat ca nu reuseste sa ofere suficient ajutor sinistratilor sirieni dupa cutremurele de luni care au distrus zone importante din Siria si Turcia, transmite

Cuba a anuntat ca trimite medici in Turcia si Siria, alaturandu-se astfel efortului international de a oferi ajutor medical si de salvare in regiunea grav afectata in urma cutremurelor produse la inceputul acestei saptamani, relateaza sambata Reuters.

Mai multe balene au esuat pe coastele din nordul Ciprului, au anuntat vineri autoritatile, existand posibilitatea ca animalele sa fi fost afectate de cutremurele masive care au lovit saptamana aceasta tarile invecinate Turcia si Siria, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Insarcinatul cu afaceri al Uniunii Europene in Siria, Dan Stoenescu, a afirmat ca situatia in Siria este catastrofala, iar pana in prezent sunt 3347 de morti si 7295 de raniti in urma cutremurului. El a precizat ca in nord-vestul Siriei sunt foarte multe orase afectate, peste 700 de cladiri fiind

Bilantul victimelor seismului care a lovit luni Turcia si Siria se ridica la peste 11.200 de morti, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

Comercianții folosesc Turcia, Kazahstanul și Armenia pentru a se sustrage de la sancțiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei intr-o tactica care incalca respectarea de catre aceste țari a embargoului blocului, a declarat vineri prim-ministrul Letoniei, Krisjanis Karins, relateaza Reuters.

Rusia spera ca Turcia sa dea dovada de „retinere" si sa se abtina de la orice „folosire excesiva a fortei" in Siria, unde Ankara efectueaza atacuri aeriene si ameninta sa lanseze o ofensiva terestra impotriva luptatorilor kurzi, a declarat marti un diplomat rus cu rang inalt, citat de Reuters si