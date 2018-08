Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Ucrainei l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Ungariei la Kiev pentru a exprima un protest ferm fata de o serie de pasi inamicali ai Budapestei in raport cu Ucraina, informeaza portalul Ukrainska Pravda si agentia de presa

- Ungaria l-a decorat vineri pe ambasadorul Frantei la Budapesta, Eric Fournier, la scurt timp dupa ce diplomatul a fost inlocuit de presedintele francez Emmanuel Macron pentru ca a laudat politica privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Ministerul…

- MAE a cerut clarificari de la ambasada Ungariei și spune ca ”vehicularea unor informatii incorecte in ce priveste Romania vine in contradicție cu spiritul Parteneriatului strategic incheiat intre Romania și Ungaria”, reacțiile venind dupa ce ministrul de externe al guvernului de la Budapesta

- "Ungaria sprijina ferm integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei. Dar razboiul vostru cu Rusia nu poate si nu trebuie sa fie o scuza pentru incalcarea drepturilor maghiarilor. Intelegem ca presedintele dumneavoastra, guvernul dumneavoastra si-ar dori sa scape de influenta Rusiei prin scoli,…

- Trump l-a sunat pe premierul Ungariei sa-l felicite in primul rand pentru modul cum lupta pentru apararea frontierelor si despre noul ambasador al SUA care va incepe activitatea la Budapesta de saptamana viitoare.

- Cu ocazia Anului Centenar, Televiziunea Romana desfasoara un amplu proiect denumit ”Europa 100”. Astfel sub titlul ”SERVUS, Europa!” – caravana TVR Cluj a pornit zilele trecute in periplul sau prin comunitatile romanesti din vecinatatea tarii, prima destinatie fiind Ungaria. In 23 mai, Sebesi Karen…

- Diplomatia rusa a denuntat joi ca "acuzatii gratuite" vizand "sa discrediteze" Rusia concluziile anchetatorilor internationali potrivit carora racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014 apartinea armatei ruse, relateaza AFP."Evident ca este vorba despre acuzatii gratuite…

- Romania, Austria, Ungaria si Cehia sunt singurele patru tari din cele 28 de state membre UE care vor fi reprezentate la gala organizata duminica seara de Ministerul israelian de Externe, potrivit ziarului Haaretz. Toate celelalte 24 de state membre UE au refuzat sa fie reprezentate oficial la ceremonie.