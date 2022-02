Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei, a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse. Oficialul ucrainean a precizat ca sunt sute de victime in randul civililor, dar si in randul armatei ruse, […] The post Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania: Ucraina este sub un atac masiv. Sunt sute de victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .