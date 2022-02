Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, l-a informat luni pe presedintele Vladimir Putin ca Ucraina a concentrat forte importante impotriva separatistilor din est, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a propus, luni, președintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea dialogului diplomatic cu Occidentul pentru a obține garanțiile de securitate solicitate, in condițiile in care tensiunile provocate de criza ucraineana par sa escadeleze zilnic, informeaza…

- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE. "Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru", a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit de an, transmisa…

- Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are unde sa se retraga in cazul confruntarii cu Statele Unite in legatura cu situația din Ucraina și ca va fi forțata sa dea un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la ”linia lui agresiva”, potrivit Reuters. Președintele rus a facut aceste remarci marți, in cadrul…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a inasprit discursul cu privire la situația din Ucraina, spunand ca razboiul din estul țarii arata ca un genocid. Declarațiile președintelui rus au avut ca scop abordarea problemei discriminarii fața de vorbitorii de limba rusa dincolo de granițele Rusiei, mulți locuind…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a propus marți omologului sau american, Joe Biden, sa ridice toate masurile de represalii care vizeaza misiunile diplomatice ale celor doua țari, luate în ultimele luni în mijlocul tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia, scrie AFP.„Partea rusa…

- Ucraina a acuzat marți Rusia ca desfașoara echipe de lunetiști și unitați de tancuri in zona Donbas, gata de a trage in militarii ucraineni pentru a-i provoca pe aceștia sa riposteze. Acuzațiile, facute de ministrul ucrainean al apararii, vin chiar in ziua in care este programata o discuție in format…

- Kremlinul considera ca starea relațiilor bilaterale Rusia-SUA este ”lamentabila”, descrierea fiind facuta chiar în ajunul convorbirilor telefonice pe care le vor avea președinții Vladimir Putin și Joe Biden, relateaza Reuters. Cei doi vor discuta marți despre situația tensionata…