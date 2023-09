Omorata pentru bani. Este povestea tragica a unei romance disparute in Germania in urma cu aproape in an. Fostul ei iubit si partenerul lui de afaceri au fost arestati sub acuzatia ca au rapit-o si mai apoi au ucis-o pe Alexandra. Trupul romancei, care era insarcinata in opt luni, nu a fost gasit nici pana acum, dar procurorii spun ca au suficiente dovezi impotriva suspectilor.