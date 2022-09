Însărcinată cu copilul propriului fiu: Nu mi-am imaginat niciodată (Video) Nancy Hauck, o femeie de 56 de ani din SUA, este insarcinata cu bebelușul propriului ei fiu, deoarece nora sa nu poate avea copiii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Insarcinata cu copilul propriului fiu: Nu mi-am imaginat niciodata (Video)… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Insarcinata cu copilulfiu: Nu mi-amniciodata (Video)…

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii de exonerare a personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Clipe greu de imaginat pentru o fetița de doar 11 ani! Copila a fost dusa de un cioban la o stana, unde a fost violata. Faptele oribile ar fi avut loc toata noaptea, potrivit unor surse apropiate de ancheta. Speriata, copila a ajuns acasa și a povestit totul mamei sale, care a alertat autoritațile.…

- O femeie de 29 de ani este judecata de luni pentru uciderea in octombrie 2020, in nord-estul Texasului, a unei femei insarcinate pentru a-i scoate si fura fatul care se afla in pantecele ei, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prețul spot al gazelor in Europa a continuat joi dimineața creșterea activa din seara zilei precedente, reacționand la creșterea prețurilor la gazul natural lichefiat (GNL) in Asia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Patru persoane, intre care o femeie insarcinata in luna a șaptea, au fost ranite, sambata, intr-un accident intre doua mașini, care a avut loc in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Bibliotecara din comuna Albesti, Anca Ciotlos, a inceput o campanie originala de convingere a publicului sa se reintoarca la citit, promovand cartea in magazinele satesti prin lecturarea unor pasaje din volume celebre chiar printre rafturile magazinelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Inundatiile din sud-vestul si nord-vestul Chinei s-au soldat cel putin o doisprezece morti si au pus in pericol mii de alte persoane, potrivit presei de stat, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele rus Vladimir Putin va fi tata din nou. Presupusa sa iubita, Alina Kabaeva, este insarcinata pentru a treia oara. Vladimir Putin și Alina Kabaeva vor fi parinți din nou. Gimnasta este insarcinata cu o fetița, transmite Știri.md cu referire la Protv.ro. Fii la curent cu cele mai…