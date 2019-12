Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comert a crescut cu 5,5% pe serie bruta in primele 10 luni din 2019 fața de primele zece luni din 2018 și cu 6,2% pe serie ajustata in funcție de numarul de zile lucratoare și de sezonalitate, potrivit datelor Institului Național de Statistica (INS) publicate luni, potrivit Mediafax.Creșterea…

- Afacerile din comert au crescut cu 5,5% pe serie bruta si cu 6,2% pe serie ajustata, in primele 10 luni ale acestui an fata de perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni, avansul pe serie bruta, in termeni nominali, al cifrei…

- In luna septembrie 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 2,8%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 3,4%. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele noua luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,4% pe serie bruta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Institutul National de Statistica a publicat joi, 14 noiembrie, datele referitoare la evolutia produsului intern brut in trimestrul III al anului 2019.Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,0% pe seria bruta si cu 3,2% pe seria ajustata…

- In august 2019, volumul lucrarilor de constructii a urcat, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 0,6%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a ramas la acelasi nivel. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii…

- Productia industriala a scazut, in primele opt luni ale acestui an, atat ca serie bruta, cu 1,6%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 1,9%, fata de perioada similara din 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni.…

- In luna august 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 11,6% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,1%, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național…