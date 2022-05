Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2021, la nivelul județului Maramureș au fost terminate un numar de 837 locuinte (+85 locuinte fața de anul 2020), din care 395 in mediul urban si 442 in mediul rural, conform unor date furnizate de Direcția Județeana de Statistica. Valoarea lucrarilor de constructii realizate in anul 2021 a…

- ”Perioada 1.I-28.II.2022 comparativ cu perioada 1.I-28.II.2021. Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut, pe total, cu 8,4%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+17,5%), lucrarile de reparatii capitale (+11,8%) si la lucrarile…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 11,7%, in primele doua luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat, ca serie bruta, cu 30,8%, potrivit datelor publicate…

- In luna ianuarie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna ianuarie 2021 ca serie bruta cu 12,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,4%, potrivit INS. Ianuarie 2022 comparativ cu decembrie 2021 Volumul lucrarilor de constructii…

- Vești extrem de proaste dinspre piața construcțiilor, ce s-a redus cu 62% comparativ cu luna anterioara, conform informatiilor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Vestea buna ar fi doar prin raportare la aceeași luna a anului trecut. Astfel, volumul lucrarilor de constructii…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut in ianuarie 2022, fata de ianuarie 2021, ca serie bruta, cu 12,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Volumul lucrarilor…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut, ca serie bruta, cu 62%, scadere evidentiata astfel: lucrarile de reparatii capitale (-67,4%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (-65%) si la lucrarile de constructii noi (-60,1%). Pe obiecte de constructii, au avut loc scaderi astfel: lucrarile…

- In luna ianuarie 2022, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna decembrie 2021, atat ca serie bruta cu 23,7 , cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,9 . In luna ianuarie…