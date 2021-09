INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele şapte luni, faţă de perioada similară din 2020, ca serie brută, cu 4,4% ”In perioada 1 ianuarie – 3 1 iulie 20 21 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 3 1 iulie 20 20 , volumul lucrarilor de constructii , ca serie bruta, a crescut , pe total, cu 4,4 %. Pe elemente de structura a avut loc o cre s tere la lucr a rile de constructii noi cu 12,7 %. Sc a deri s – au i nregistrat la lucrarile de reparatii capitale ( – 14,3 % ) si la l ucrarile de intretinere si reparatii curente ( – 9% ) . Pe obiecte de constructii, a avut loc o cre s tere la c ladirile rezidentiale (+ 28% ) . C ladirile ne rezidentiale si c onstructiile ingineresti au scazut cu 3,6 % , respectiv cu 1,6… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

