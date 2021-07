”In perioada 1 ianuarie – 31 mai 20 21 comparativ cu perioada 1 ianaurie – 31 mai 20 20 , volumul lucrarilor de constructii , ca serie bruta, a crescut pe total cu 5, 5 %. Pe elemente de structura a avut loc o cre s tere la lucr a rile de constructii noi cu 12, 8 %. Sc a deri s – au i nregistrat la lucrarile de reparatii capitale ( – 1 1 ,3 % ) si la l ucrarile de intretinere si reparatii curente ( – 6,8 % ) . Pe obiecte de constructii, au avut loc cre s teri la c ladirile rezidentiale (+ 23,9 % ) si la c onstructiile ingineresti (+ 0,3 % ) C ladirile ne rezidentiale au scazut cu 0, 5 % ”, arata…