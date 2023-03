INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în ianuarie, ca serie brută, cu 5,8% faţă de ianuarie 2022 ”In luna ianuarie 2023, volumul lucrarilor de constructii a scazut, fata de luna decembrie 2022, ca serie bruta, cu 66,1%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 4,3%. Fata de luna ianuarie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta, cu 5,8%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 7,2%”, arata datele INS. Ianuarie 2023 comparativ cu decembrie 2022 Volumul lucrarilor de constructii a scazut, ca serie bruta, cu 66,1%, scadere evidentiata astfel: lucrarile de intretinere si reparatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

