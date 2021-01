Stiri pe aceeasi tema

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta, cu 16,7%, in primele 11 din 2020, fata de aceeasi perioada din 2019, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 19,3%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,1%,…

- In luna octombrie 2020, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, cu 3,4%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), potrivit Mediafax. Volumul total al lucrarilor de constructii a crescut, fața de septembrie 2020, ca serie bruta, cu 3,4%, crestere…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 3,4% ca serie bruta in octombrie fata de luna precedenta si cu 19,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare…

- Romanii și-au renovat locuințele in pandemie, dar au ridicat și case noi. Lucrarile in construcții au crescut cu aproape 20% in octombrie, fața de anul trecut Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 3,4% ca serie bruta in octombrie fata de luna precedenta si cu 19,5% comparativ cu perioada similara…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 3,4% ca serie bruta in octombrie fata de luna precedenta si cu 19,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare…

- ​Lucrarile în constructii au crescut cu 17,6%, în primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, aporturi importante fiind consemnate în cazul reparatiilor capitale, respectiv la constructiile ingineresti, arata datele publicate, luni, de Institutul National…

- Romanii și-au reparat casele in pandemie. Lucrarile in constructii au crescut cu doua cifre la noua luni, in special pe zona de intreținere și reparatii Lucrarile in constructii au crescut cu 17,6%, in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, aporturi importante fiind consemnate…