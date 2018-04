Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.487 de lei, in februarie, in crestere usoara fata de luna precedenta, cu 3 lei sau 0,1%, potrivit informatiilor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.128 lei. Valorile…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.487 de lei, in februarie, in crestere usoara fata de luna precedenta, cu 3 lei sau 0,1%, informeaza Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.128 lei, arată datele INS. Valorile cele mai…

- In luna ianuarie castigul salarial mediu brut pe economie a fost in ianuarie de 4.143 lei, iar castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei (-5,5%), informeaza Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Valorile cele mai mari…

- Castigul salarial mediu net a crescut in ianuarie cu 8%, la 2.484 lei, fata de luna ianuarie a anului trecut, a anuntat marti Institutul National de Statistica (INS). Castigul salarial real, fata de aceeasi perioada a anului precedent, a fost de 3,5%. Fata de luna precedenta, castigul salarial mediu…

- Castigul salarial mediu nominal net in ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei, respectiv 5,5%, in timp ce salariul brut a fost de 4.143 lei, a anuntat, marti, Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial…

- Castigul salarial mediu nominal net in ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei, respectiv 5,5%, in timp ce salariul brut a fost de 4.143 lei, a anuntat, marti, Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- Castigul salarial mediu net a crescut in ianuarie cu 8%, la 2.484 lei, fata de luna ianuarie a anului trecut, a anuntat marti Institutul National de Statistica (INS).Castigul salarial real, fata de aceeasi perioada a anului precedent, a fost de 3,5%. Fata de luna precedenta, castigul…

- Castigul salarial mediu nominal brut a ajuns in decembrie 2017 la 3.662 lei, o crestere de 6,8% fata de luna precendenta, potrivit datelor facute publice, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in crestere fata de luna…