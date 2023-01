”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2022, in termeni nominali, 6.668 lei pe gospodarie si 2.662 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul III 2022, in medie, de 5.816 lei lunar pe gospodarie (2.322 lei pe persoana) si au reprezentat 87,2% din nivelul veniturilor totale”, arata datele INS. Veniturile totale: – veniturile banesti au fost, in medie, de 6.240 lei lunar pe gospodarie (2.491 lei pe persoana), iar veniturile in natura au fost estimate la 428 lei lunar pe gospodarie (171 lei pe persoana). – salariile si celelalte venituri asociate…