Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodarie si 2.648 lei pe persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi.Cheltuielile totale ale populatiei au fost, in ultimele trei luni ale anului trecut, in…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2022, in termeni nominali, 6668 lei pe gospodarie si 2662 lei pe persoana, potrivit INS. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul III 2022, in medie, de 5816 lei lunar pe gospodarie (2322 lei pe persoana) si au reprezentat…

- Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au reprezentat 6.668 lei in trimestrul III 2022 iar pe persoana veniturile au fost de 2.662 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul III 2022, in medie, de…

- Chiar daca veniturile romanilor pe gospodarie au crescut intr-un an cu aproape 1.000 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), romanii simt ca traiesc tot rau, din cauza scumpirilor, iar aproape 40% din venituri se duc pe mancare. Deși romanii au primit in afara de majorari…

- Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au reprezentat 6.668 lei in trimestrul III 2022 iar pe persoana veniturile au fost de 2.662 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri.Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul III 2022, in…

- Veniturile totale medii ale populației pe o gospodarie au fost de 6.668 lei in trimestrul trei al anului trecut, iar cheltuielile totale au fost, in medie, de 5.816 lei.In plus, veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2022, in termeni nominali, 6.668 lei pe gospodarie si 2.662…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2022, in termeni nominali, 6.668 lei pe gospodarie si 2.662 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul III 2022, in medie, de 5.816 lei lunar pe gospodarie (2.322 lei pe persoana) si au reprezentat 87,2%…

- Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au reprezentat 6.668 lei in trimestrul III 2022 iar pe persoana veniturile au fost de 2.662 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…