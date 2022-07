Stiri pe aceeasi tema

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2021, in termeni nominali, 5.683 lei pe gospodarie si 2.243 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de anul 2020. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2021, in medie, de 4.876 lei lunar pe gospodarie (1.925 lei…

