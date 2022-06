Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2021, in termeni nominali, 5.683 de lei pe gospodarie si 2.243 de lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de anul 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

- Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca angajatorii din mediul privat vor putea acorda o marire salariala de 200 de lei, iar aceasta nu va fi taxata de catre stat. Oficialul a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza o majorare salariala pentru angajatii din mediul privat. „Este o masura…

- Veniturile medii lunare ale unei gospodarii din Romania au fost in trimestrul 4 din 2021 de 6.055 de lei, iar cheltuielile de 5.291 de lei, potrivit datelor prezentate miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV din 2021, in…

- Salariile și pensiile sunt in așteptare, Guvernul ne liniștește cu un mix de masuri, inflația va atinge doua cifre potrivit BNR, iar scumpirile vor accelera in urmatoarele 3 luni, din cauza crizei energetice și a razboiului din Ucraina. Nu avem șanse prea mari sa o duce bine in urmaatoarea perioada…

