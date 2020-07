INS: Valoarea producţiei ramurii agricole a scăzut cu 3,8% în 2019 Valoarea productiei ramurii agricole a scazut in 2019 cu 3,8% comparativ cu anul precedent, la 89,997 miliarde lei, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Productia vegetala a scazut cu 5,6%, la 62,967 miliarde lei, productia animala s-a redus cu 0,7% si a ajuns la 25,236 miliarde lei, in timp ce serviciile agricole au crescut cu 29,8%, pana la 1,793 miliarde lei. Anul trecut, structura valorii productiei nu a prezentat modificari semnificative in comparatie cu 2018. Ponderea productiei vegetale a fost de 70%, ponderea productiei animale de 28%, iar serviciile agricole… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

