INS: Unul din cinci români, afectat de sărăcie Statistici INS 21,1% din populația rezidenta traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica . Aproape una din cinci (19,8%) persoane a fost afectata de deprivare materiala și sociala severa. Datele mai arata ca 718.000 de persoane de pana la 65 de ani (5,2%) traiau in gospodarii cu intensitate foarte redusa a muncii. Minorii au cea mai mare rata a riscului de saracie sau excluziune. Rata saraciei estimata pe baza veniturilor totale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

