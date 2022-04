INS: Unde a crescut salariul mediu net cel mai mult Salariul mediu net a fost luna trecuta in Romania in valoare de 3721 lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Cele mai mari creșteri au fost in industria de fabricare a produslui de tutun și a celor farmaceutice – unde salariul mediu net a ajuns la 4600 de lei. Comparativ cu luna februarie a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu aproape 10 procente, transmite Institutul Național de Statistica. Cele mai mari salarii sunt in industria asigurarilor, IT, extracția de petrol și gaze – sunt salarii medii de peste 6000 de lei net, iar unele ajung și la 9000 de lei in fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

