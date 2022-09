Stiri pe aceeasi tema

- Populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a reprezentat 74,1% din populatia rezidenta a Romaniei in anul 2021, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. In anul 2021 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 14.177.807 persoane, reprezentand…

- ”In anul 2021 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 14.177.807 persoane, reprezentand 74,1% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 240.889 persoane mai mult decat in anul 2020. Cresterea a fost determinata de racordarea populatiei la retelele de alimentare cu apa nou…

- ”In perioada 1.I – 31.VIII.2022 s-au eliberat 30.620 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 10,5% fata de perioada 1.I – 31.VIII.2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-783 autorizatii), Sud-Muntenia (-771), Bucuresti-Ilfov (-600), Vest…

- ”Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2022 au scazut cu 0,7% pe total si cu 0,9% la efectivul matca, fata de 1 iunie 2021”, arata datele INS. Analizand distributia pe regiuni de dezvoltare se constata ca ponderea efectivelor de bovine existente la 1 iunie 2022, fata de aceeasi data a anului 2021…

- Romania inregistra un efectiv de 3,332 de milioane de porci la 1 mai 2022, in scadere cu 5,9%, respectiv 209.476 capete, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Conform statisticii oficiale, la aceeasi…

- Numarul autorizatiilor de constructie eliberate in primele sapte luni a scazut cu 9,4%, in comparatie cu perioada similara din 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, preluate de Agerpres. In perioada mentionata s-au eliberat 26.577 de autorizatii. Scaderi s-au inregistrat in toate…

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2022 s-au eliberat 26.577 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 9,4% fata de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-629 autorizatii), Sud-Muntenia (-599), Bucuresti-Ilfov…

- ”In semestrul I 2022 s-au eliberat 22.712 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 7,1% fata de semestrul I 2021. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (-499 autorizatii), Nord-Est (-477), Bucuresti-Ilfov (-231), Vest (-227), Sud-Est…