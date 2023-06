INS: Turiştii nerezidenţi sosiţi în România au cheltuit 938,5 milioanele de lei în primul trimestru ”In trimestrul I 2023, turistii nerezidenti sositi in Romania au cheltuit in medie 2.632,2 lei/persoana Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2023, a fost de 356.600, cheltuielile acestora insumand 938,5 milioanele de lei (in medie aproximativ 2.632,2 lei/persoana)”, arata datele INS. Calatoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de catre 58% dintre turistii nerezidenti sositi in Romania in trimestrul I 2023, cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

