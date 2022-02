Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.765 de autoturisme noi Dacia au fost inmatriculate in luna ianuarie a acestui an, cu 202,5% mai mult fata de numarul de 914 autoturisme noi Dacia inmatriculate in ianuarie 2021, potrivit unui comunicat remis miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care…

- Dacia, Renault, Hyundai și Toyota au fost cele mai cautate și cumparate autoturisme noi din Romania, in luna ianuarie Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Un numar de 2.765 de autoturisme noi Dacia au fost inmatriculate in luna ianuarie a acestui an, cu 202,5% mai mult fata de…

- Un raport al Institutului Național de Statistica arata ca urmeaza creșteri ale prețurilor pentru cateva domenii de activitate.Potrivit INS, managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere a preturilor in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii.In…

- Managerii estimeaza o crestere a preturilor in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii, precum si o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare si servicii si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, pana in luna…

- Cat s-a construit anul trecut: mai multe construcții rezidențiale noi, mai puține reparații capitale. Date INS Volumul lucrarilor de constructii a scazut in primele 11 luni din 2021, fata de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020. Ca serie bruta, scaderea a fost cu 1,2%, iar ca serie ajustata in functie…

- Producția de lapte de consum a crescut, anul trecut, in condițiile in care cantitatea colectata de procesatori s-a redus, iar importurile continua sa creasca. Astfel, in primele 11 luni, productia s-a majorat la lapte de consum cu 1.878 tone (+6,3%), in timp ce importurile de lapte brut la procesatori…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie a fost de 648.100, in crestere cu 31,4% fata de luna octombrie 2020, informeaza Institutului National de Statistica. Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie au insumat 1,364 milioane,…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 47.300 in al treilea trimestru din acest an, in crestere cu 7.700 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi, informeaza AGERPRES . Rata locurilor de munca vacante a fost 0,95%, in crestere cu 0,15 puncte…