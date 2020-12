Stiri pe aceeasi tema

- Transportul maritim de marfuri a inregistrat, in primele noua luni ale acestui an, o scadere de 9,6%, comparativ cu perioada similara din 2019, marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime totalizand 35,195 milioane tone, conform datelor centralizate de Institutul…

- Transportul aerian de pasageri a inregistrat in primele noua luni din 2020 o scadere de 65,5%, numarul calatorilor reducandu-se de la 17,706 milioane la 6,11 milioane, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, relateaza Agerpres.ro. Activitatea aeroporturilor care…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In perioada mentionata, hotelurile au detinut cea mai mare pondere,…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 642 milioane de euro, in primele opt luni, la peste 11,5 miliarde de euro Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele opt luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 642 de milioane de euro, pana la valoarea de 11,516 miliarde…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sapte luni ale anului in curs, 1,357 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 37,1% (800.200 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au scazut in termeni nominali, in primele sapte luni ale acestui an, cu 12,7% comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza Institutul National de Statistica. Potrivit INS, comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1…