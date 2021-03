Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 4,9% in decembrie 2020, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, respectiv 5,1%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Numarul somerilor (in varsta de 15-74…

- Numarul salariatilor din Capitala era, la finele lunii octombrie 2020, de 1.034.265 persoane, in scadere cu 4.375 persoane (minus 0,42%) fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Citește și: Se modifica Platforma de Vaccinare: noi…

- Pandemia de COVID-19 a pus pe branci transportul de pasageri, in special cel aerian. Numarul calatorilor care au ales zborul cu avionul a scazut cu peste 76 la suta, in lunile ianuarie-noiembrie trecut, comparativ cu aceeași perioada a anului 2019.

- În primele 11 luni din anul trecut, productia industriala realizata în România a fost mai mica cu 10,2% , din cauza scaderilor înregistrate de cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-11,3%), industria extractiva (-10,5%) și productia si furnizarea de energie…

- Exporturile Romaniei au scazut cu 11% in primele 11 luni din 2020, la 57,1 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 7,7%, la 73,53 miliarde euro, fata de perioada similara din 2019, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro. ,,In perioada 1 ianuarie…

- Productia industriala a scazut cu 11% ca serie bruta in primele zece luni ale anului si cu 11,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit…

- Transportul maritim de marfuri a inregistrat, in primele noua luni ale acestui an, o scadere de 9,6%, comparativ cu perioada similara din 2019, marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime totalizand 35,195 milioane tone, conform datelor centralizate de Institutul…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2019, insa a crescut in octombrie fata de luna precedenta, cu 1,6%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…