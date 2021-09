Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de marfuri (inclusiv posta) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, o scadere de 6,7%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 20.500 tone la 19.100 tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in…

- Transportul aerian de pasageri a scazut, in primul semestru al acestui an, cu 26,5% comparativ cu perioada similara din 2020, respectiv de la 4.077.800 pasageri la 2.997.000 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Aeroporturile care au inregistrat cele…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, in luna iunie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,3 milioane pasageri, de 1,6 ori mai mult fața de luna corespunzatoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului in cauza in luna iunie 2020 fața de luna iunie 2019 de peste 2,5…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primul semestru al acestui an, 1,287 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 25,7% (263.000 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut cu 1,9% in luna mai a acestui an, comparativ cu luna anterioara, la 3.492 lei, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna anterioara, arata datele publicate, luni, de Institutul National…

- Transportul portuar maritim a inregistrat in primele trei luni ale anului in curs o scadere cu 3,1% fata de trimestrul I din 2020, volumul marfurilor descarcate crescand cu 0,5%, in timp ce volumul de marfuri incarcate s-a diminuat cu 6,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Scaderea…

- Transportul aerian de pasageri a scazut, in primul trimestru din 2021, cu 76,2%, de la 3.851.100 pasageri la 916.500, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri…

- Transportul portuar maritim a inregistrat in primul trimestru din 2021 o scadere cu 3,1% comparativ cu perioada similara a anului trecut, volumul marfurilor descarcate majorandu-se cu 0,5%, in timp ce volumul de marfuri incarcate a scazut cu 6,3%, conform datelor centralizate de Institutul National…