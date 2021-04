Stiri pe aceeasi tema

- Acest numar il plaseaza pe locul 5 la nivel national in randul oraselor care au o populatie imbatranita, in conditiile in care Institutul National de Statistica puncteaza faptul ca, pe categorii de pensii, din numarul mediu de pensionari (5.128 mii de persoane la nivelul intregii tari in anul 2020),…

- Pensia medie lunara, determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari, a fost de 1.500 lei, in crestere cu 16,1% faṭa de anul precedent, iar numarul mediu de pensionari a fost de 5.128.000 de persoane in 2020, in scadere cu 0,5% fata de anul precedent, se arata…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2021 a fost de 1,193 miliarde de euro, in scadere cu 124,6 de milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara din 2020, dupa ce importurile au scazut cu 5,8%, iar exporturile cu 4,9%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean Ion Mocioalca sustine ca „PSD va respinge categoric acest buget al austeritații care arunca țara și populația intr-o spirala vicioasa a saraciei“! Parlamentarul considera ca acea crestere economica, clamata de actuala guvernare, este o iluzie, bazata pe taieri bugetare…

- Federatiile pensionarilor anunta ca vor folosi in continuare toate formele legale de protest pentru a determina guvernul sa anuleze hotararea privind inghetarea pensiilor in 2020, conform unui comunicat remis, vineri, agerpres . „Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania protesteaza impotriva…

- Consumul final de energie electrica in anul 2020 a fost de 53,462 miliarde kWh, cu 3,3% mai mic fata de anul 2019, iluminatul public inregistrand o scadere cu 11%, iar consumul populatiei o crestere cu 5,1%, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.…

- Pensionarii care sufera de invaliditate primesc gratuit, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurarilor sociale, bilete de tratament balnear (conf. Legii 263/2010 – pot beneficia cu suportarea de catre beneficiar a unei contribuții banești și asigurații…