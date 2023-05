Stiri pe aceeasi tema

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 01.01-28.02.2023, au insumat 1.597.400 persoane, in crestere cu 27,4% fata de perioada 01.01.-28.02.2022. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01-28.02.2023, sosirile turistilor…

- In ianuarie 2023, la nivel național, județul Brașov a fost pe locul II referitor la numarul de sosiri, cu ponderea de 14,1%. In ianuarie 2023, fața de aceeași luna a anului anterior, numarul de sosiri ale turiștilor, in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare din județul Brașov, a crescut…

- Turiștii nu au zabovit prea mult timp la inceput de an in Gorj. Au petrecut in medie o noapte la unitațile de cazare, maximum doua. Potrivit Direcției de Statistica Județeana Gorj, numarul turistilor sositi in judetul Gorj a scazut cu 1,7% in prima luna a acestui an fata de luna ianuarie 2022. Sosirile…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente și camere de inchiriat), in luna ianuarie 2023 au insumat 15000 persoane, in creștere cu 64,8% fața de cele din luna ianuarie 2022. Din numarul total de sosiri, in luna ianuarie 2023, sosirile turiștilor romani in structurile…

- In luna ianuarie 2023, comparativ cu luna ianuarie 2022, atat sosirile cat și innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de inchiriat, au crescut cu circa 24,0 %, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in luna ianuarie 2023, au insumat 784.000 de persoane, in crestere cu 24,4% fata de cele din luna ianuarie 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi. Din numarul total…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in luna ianuarie 2023 au insumat 784.000 persoane, in crestere cu 24,4% fata de cele din luna ianuarie 2022. Din numarul total de sosiri, in luna ianuarie 2023, sosirile turistilor romani in structurile…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in anul 2022, au insumat 11.299.100 persoane, in crestere cu 21,8% fata de anul 2021. Din numarul total de sosiri, in anul 2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 86%, in timp…