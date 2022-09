Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile in structurile de primire turistica au crescut cu 2,8 in iulie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in timp ce innoptarile au scazut cu 1,7 , potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica INS .In luna iulie 2022, comparativ cu luna iulie 2021, la punctele de…

- Numarul turiștilor care ajung in județul Gorj de la o luna la alta este in creștere. In luna iunie 2022, in unitațile de primire turistica din Gorj cu functiuni de cazare turistica existente in județ s-au inregistrat un numar de 8.439 sosiri ale turistilor (in crestere cu 20,4% fata de iunie 2021),…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a crescut in trimestrul II din 2022 cu 5,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 1 – 7 august, 39,7% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 44,8% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate.…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in primul semestru al anului, au insumat 4,432 milioane de persoane, in crestere cu 35,4% fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Pe tari, cei mai multi turisti straini au venit din Germania…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in primul semestru al anului, au insumat 4,432 milioane de persoane, in crestere cu 35,4% fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in…

- “Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-30.06.2022, au insumat 4.432.100 persoane, in crestere cu 35,4% fata de perioada 01.01.-30.06.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-30.06.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…

- Numarul turiștilor se menține sub cel din perioada pandemiei la nivelul județului Gorj. Potrivit Direcției de Statistica a Județului Gorj, in luna mai 2022, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existente in judet, s-au inregistrat un numar de 6.610 sosiri ale turistilor…