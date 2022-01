Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna noiembrie 2021 au insumat 539.100 persoane, in crestere cu 59,2% fata de cele din luna noiembrie 2020, in timp ce sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna noiembrie 2021 de 497.200…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie a fost de 648.100, in crestere cu 31,4% fata de luna octombrie 2020, informeaza Institutului National de Statistica. Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie au insumat 1,364 milioane,…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie a fost de 648.100, in crestere cu 31,4% fata de luna octombrie 2020, turistii straini reprezentand 15,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise vineri AGERPRES. In ceea ce priveste sosirile…

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in luna septembrie 2021, in crestere cu 5,4% fata de luna septembrie 2020

- Deși turismul romanesc sufera o cadere drastica din cauza pandemiei, județul Brașov ramane o destinație atractiva pentru turiști. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, in perioada ianuarie-septembrie 2021, la nivel național, judetul Brasov a fost pe locul II referitor la numarul de sosiri,…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna septembrie 2021 s-a situat la 1,07 milioane de persoane, in crestere cu 35% fata de cele din septembrie 2020, turistii straini reprezentand 13,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise marti AGERPRES…

- “Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna septembrie 2021 au insumat 1.072.500 persoane, in crestere cu 35% fata de cele din luna septembrie 2020. Din numarul total de sosiri, in luna septembrie 2021, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni…

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Dambovița, in perioada 1.01-31.08.2021, au insumat 62626