Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna iulie 2021 au insumat 1.434.400 persoane, in crestere cu 56,3% fata de cele din luna iulie 2020, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au crescut…

- Capacitatea de cazare turistica, adica numarul de innoptari ale turiștilor in hoteluri, moteluri, pensiuni etc., a fost cu 54,9% mai mare in primul semestru din 2021 fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Numarul total…

- Foarte puțini turiști straini vin in județul Gorj. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in judetul Gorj, in luna iunie 2021 au insumat un numar de 7009. Potrivit Drecției de Statistica Gorj, comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent, sosirile turistilor in luna iunie…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna iunie 2021 s-a situat la 804.900, in crestere cu 141% fata de cele din luna iunie 2020, turistii straini reprezentand 8,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise luni AGERPRES. In ceea ce priveste…

- Turiștii nu raman mai mult de o noapte in unitațile de cazare din județul Gorj. Cu toate acestea, numarul turiștilor sositi in judetul Gorj a crescut de 17 ori in luna mai 2021 fata de aceeași perioada din 2020. Potrivit Direcției de Statistica Gorj, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna mai 2021 s-a situat la 609.300, in crestere de 17,6 ori fata de cele din luna mai 2020, turistii straini reprezentand 6,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise vineri AGERPRES. In ceea ce priveste…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna mai 2021 au insumat 609.300, in crestere de 17,6 ori fata de cele din luna mai 2020, iar din numarul total de sosiri, in luna mai 2021 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat…

- “Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna mai 2021 au insumat 609.300, in crestere de 17,6 ori fata de cele din luna mai 2020. Din numarul total de sosiri, in luna mai 2021 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 93,9%,…