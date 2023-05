Stiri pe aceeasi tema

- Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sanatoase la locul de munca sunt esențiale nu numai pentru a imbunatați calitatea locurilor de munca și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivitații. In vederea stimularii crearii unui mediu de lucru sanatos si sigur…

- Anul 2022 a fost dificil pentru fermierii romani, nu doar din punctul de vedere al afluxului de cereale din Ucraina, ci și din cauza secetei care a redus semnificativ producția agricola. Astfel, recolta de cereale pentru boabe a fost mai mica cu 32,2%, fața de 2021, ceea ce inseamna un recul de 8,9…

- Castigul salarial mediu net, in Romania, a fost de 4.254 lei, in luna ianuarie 2023, in crestere cu 15% fata de aceeasi luna din anul anterior, dar in scadere cu 3,3% (-144 lei) comparativ cu decembrie 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca politicile economice și fiscale promovate și susținute de Partidul Social Democrat, odata cu intrarea la guvernare, s-au dovedit a fi corecte și in avantajul romanilor. Acesta a aratat ca Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat oficial ca in 2022, Romania…

- Autoritațile romane au eliberat mult mai puține autorizații pentru construcții rezidențiale de la inceputul lui 2023 fața de aceeași perioada a anului trecut, arata datele publicate recent de Institutul Național de Statistica.

- Baza 71 Aeriana de la Campia Turzii se mandrește cu femeile de succes din culisele zborului. De data aceasta este vorba de locotenent comandor Marinela-Romina Mirza, care a fost premiata la Gala excelenței feminine „Impreuna protejam Romania”. Evenimentul, aflat la prima ediție și organizat de Grupul…

- Transportul aeroportuar de marfuri (inclusiv posta) a crescut anul trecut cu 22,7%, comparativ cu 2021, de la 41.178 tone la 50.534 tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- In luna ianuarie 2023, comparativ cu luna ianuarie 2022, atat sosirile cat și innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de inchiriat, au crescut cu circa 24,0 %, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In…