INS se face de râs în continuare cu recensământul. Locul nașterii este „reședința mamei atunci când a născut” Institutul Național de Statistica vine cu precizari bizare despre rubrica privind locul nașterii in formularul de recensamant al populației, dupa ce internauții au ironizat indicațiile autoritaților. INS marește și mai tare confuzia celor care completeaza chestionarul pentru autorecenzare, spunand ca pentru „locul nașterii” se ia in considerare locul de reședința al mamei in momentul in […] The post INS se face de ras in continuare cu recensamantul. Locul nașterii este „reședința mamei atunci cand a nascut” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

