INS: Scădere a lucrărilor de construcții în primele două luni ale anului Volumul lucrarilor de constructii ca serie bruta a scazut pe total intre 1 ianuarie și 28 februarie cu 0,6%, potrivit INS. Pe elemente de structura au avut loc scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente (-6,7%) si la lucrarile de reparatii capitale (-5,7%). Lucrarile de constructii noi au crescut cu 2%. Pe obiecte de constructii, au avut loc scaderi la cladirile nerezidentiale (-12,8%) si la cladirile rezidentiale (-5,6%). Constructiile ingineresti au crescut cu 11,2%. Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

