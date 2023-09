INS: ”Salariul mediu net lunar, în creştere cu 11,3% față de anul 2021” Institutul Național de Statistica a publicat o statistica din care reiese ca, in anul 2022, castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar cel net de 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu 2021. Potrivit datelor INS, pentru anul 2022, indicele castigului salarial real (exprimat ca raport intre indicele castigului salarial nominal net si indicele preturilor de consum al populatiei) a fost 222,4% fata de anul 1990, mai mic cu 5 puncte procentuale fata de anul precedent. Cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai bogați doar pe hartie! Castigul salarial mediu net lunar, in 2022, a fost 3.801 lei, in crestere cu 385 lei comparativ cu anul precedent Mai bogați doar pe hartie! Castigul salarial mediu net lunar, in 2022, a fost 3.801 lei, in crestere cu 385 lei comparativ cu anul precedent Castigul salarial…

- Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2022 a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului…

- Castigul salarial mediu net a fost in luna iulie 2023 de 4.565 lei, in scadere cu 35 lei (-0,8%) fața de luna iunie, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica.In luna iulie 2023, nivelul castigului salarial mediu net a inregistrat, in aproape egala masura, atat scaderi, cat…

- Castigul salarial mediu net s-a ridicat in luna iulie 2023 la 4.565 de lei, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).”In luna iulie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.317 lei, cu 47 lei (-0,6%) mai mic decat in luna iunie 2023. Castigul salarial mediu net…

- Castigul salarial mediu net a fost 4600 lei in luna iunie a acestui an, in crestere cu 57 lei fata de luna mai 2023, potrivit datelor Institutului National de Statistica, transmise vineri catre AGERPRES.Castigul salarial mediu brut a fost 7364 lei, cu 135 lei (+1,9%) mai mare decat in luna…

- Castigul salarial mediu brut a fost 7364 lei, cu 135 lei (+1,9%) mai mare decat in luna mai 2023.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului - 10.862 lei, iar cele mai mici in hoteluri…

- ”In luna mai 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.229 lei, cu 82 lei (-1,1%) mai mic decat in luna aprilie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.543 lei, in scadere cu 21 lei (-0,5%) fata de luna aprilie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati…

- CASTIGUL SALARIAL MEDIU PE ECONOMIE, IN SCADERE, IN LUNA MAI 2023 INS : Caștigul salarial mediu brut pe economie - 7.229 lei, iar cel net - 4.543 lei ▪ In luna mai 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7229 lei, cu 82 lei (-1,1%) mai mic decat in lunaaprilie 2023.▪ Castigul salarial mediu net…