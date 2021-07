INS: ​Salariul mediu net a scăzut în mai, ajungând la 3492 lei În luna mai 2021, salariul mediu net a fost de 3492 lei, cu 69 lei (-1,9%) mai mic decât în luna aprilie 2021, arata datele publicate luni de Institutul Național de Statistica. Scaderea este pusa pe faptul ca în luna aprilie s-au acordat prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite, de fidelitate ori pentru sarbatorile de Paste). &"De asemenea, scaderile câstigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de producție ori încasarile mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajarile de personal cu câstiguri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

