Stiri pe aceeasi tema

- Numarul sacrificarilor și greutatea in carcasa au crescut la bovine și la ovine și caprine, iar la porcine și la pasari au scazut, in februarie 2021 comparativ cu perioada similara din anul anterior, arata datele INS. Astfel, in luna februarie 2021 au fost sacrificate 40.000 de capete de bovine, in…

- Numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au crescut in februarie 2021 la bovine, ovine si caprine, iar la porcine si la pasari au scazut, fata de aceeasi perioada din 2020, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS). Potrivit INS, in luna februarie 2021 fata de februarie…

- Potrivit INS, in luna februarie 2021 fata de februarie 2020, numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au crescut la bovine si la ovine si caprine, iar la porcine si la pasari au scazut. In comparatie cu luna ianuarie 2021 numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au scazut in februarie 2021…

- Numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au crescut la bovine si la ovine si caprine, iar la porcine si la pasari au scazut, in februarie 2021 comparativ cu perioada similara din anul anterior, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Astfel, in luna februarie…

- Consumul final de energie electrica al tarii a scazut in luna ianuarie cu 8,1% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica remis, vineri, AGERPRES. Consumul industrial a fost mai mic cu 12,4%, iar cel al populatiei a crescut…

- Productia de carne de porc a Romaniei a scazut de aproape trei ori in ianuarie 2021, de la 82.046 tone in luna decembrie 2020, la 27.617 tone carcasa, dar a fost in usoara crestere, cu 1,8%, fata de aceeasi perioada a anului 2020, cand a fost consemnata o cantitate de 27.130 tone, potrivit datelor…

- Productia industriala (serie bruta) a Romaniei a scazut in 2020 cu 9,2% fata de anul anterior, din cauza declinului inregistrat de cele trei sectoare industriale, respectiv industria prelucratoare, industria extractiva si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si…

- Numarul sacrificarilor a crescut la porcine, la ovine si la caprine, in anul 2020, comparativ cu anul 2019, iar la bovine si la pasari a scazut, in timp ce greutatea in carcasa a crescut la bovine, porcine si la ovine si caprine, iar la pasari s-a redus, arata datele Institutului National de Statistica…