INS: România a pierdut în zece ani un milion de persoane. 2020, anul cu cele mai multe decese Populația Romaniei s-a redus in zece ani cu aproape un milion de persoane, pana la aproximativ 19 milioane persoane, iar daca se continua trendul actual pana in 2030 va mai scadea cu 1,2 milioane persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). In același timp, trebuie menționate și fenomene cum ar fi reducerea natalitații, dar și imbatranirea populației cu aproape 7,7 ani pe parcursul a trei decenii. “Noi estimam ca in perioada urmatoare populatia va scadea si la 1 decembrie, care este momentul critic al recensamantului, vom avea o populatie de 19,186 de milioane de persoane,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

